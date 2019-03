Primorske novice o odgovorni vožnji z motorjem (23. 3.)

Koper, 22. marca - Danijel Cek v komentarju Adrenalin na dveh kolesih piše, da se s prihodom pomladi težave voznikov s kolesarji, traktorji, sprehajalci in številnimi motoristi šele začenjajo in poleti stopnjujejo. Dodaja, da motor predstavlja enkratno doživetje in da so generacije predvsem mladeničev vožnje z motorjem preživele, nekateri pa žal niso.