Srb z avtomobilom s sedmimi migranti bežal preko hrvaško-slovenske meje

Cirkulane, 22. marca - Slovenski policisti so v sredo zjutraj v Cirkulanah prijeli 22-letnega Srba, ki je pred tem v avtomobilu s slovenskimi registrskimi oznakami ušel hrvaškim policistom in prešel hrvaško-slovensko mejo. Voznika, v avtomobilu katerega so odkrili sedem prebežnikov, so odvedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku na Ptuj, ki je zanj odredil pripor.