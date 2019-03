Cilj komisije za slovenski jezik v javnosti je doseči ugodnejšo klimo za slovenščino

Ljubljana, 22. marca - Komisija za slovenski jezik v javnosti pri SAZU je na novinarski konferenci predstavila svoja prizadevanja za ohranitev in razvoj slovenskega jezika in dokumente, ki jih je v ta namen sprejela. Trden namen komisije je doseči za slovenščino ugodnejšo klimo. "Dovolj jezni in zoprni bomo, da bomo šli politikom na živce," je dejal Boris A. Novak.