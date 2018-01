Ministrstvo za kulturo zavrnilo projekt promocije jezikovnega portala Fran

Ljubljana, 17. januarja - Z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU so sporočili, da njihov projekt promocije jezikovnega portala Fran ni uspel na razpisu ministrstva za kulturo za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019.