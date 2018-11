Na posvetu o izzivih jezika v znanstveni in akademski sferi

Ljubljana, 30. novembra - Komisija za enake možnosti na področju znanosti je v četrtek pripravila razpravo, ki je v ospredje postavila vprašanje jezika v slovenski znanstveni sferi. V prvem delu dogodka so izpostavili jezik kot oviro za tuje raziskovalce in raziskovalke, ki pridejo v Slovenijo, v drugem delu pa so spregovorili o različnih predlogih vključujoče rabe jezika.