Britanska premierka zaprosila za preložitev brexita, v EU previdni

piše Blaž Mohorčič

London/Bruselj, 20. marca - Britanska premierka Theresa May je Evropsko unijo danes uradno zaprosila za preložitev brexita do 30. junija. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je v odzivu sporočil, da bi voditelji EU lahko podprli krajšo preložitev. Evropska komisija pa je opozorila, da bi preložitev do 30. junija pomenila "resno pravno in politično tveganje".