Vrh EU o preložitvi brexita

Bruselj, 21. marca - Voditelji članic EU bodo danes v Bruslju razpravljali o preložitvi brexita. Britanska premierka Theresa May predlaga preložitev do 30. junija, kar pa sproža številna pravna in politična vprašanja za EU. Vprašanje trajanja preložitve je še odprto. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk poziva k potrpežljivosti in dobri volji na tej ključni točki.