Slovenjgraški svetniki potrdili rekordno visok proračun

Slovenj Gradec, 20. marca - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so danes soglasno potrdili letošnji občinski proračun, ki predvideva 27,2 milijonov evrov odhodkov, največ doslej. Polovica proračuna je namenjenega naložbam. Svetniki so potrdili tudi predinvesticijsko dokumentacijo za južno mestno obvoznico in podprli županov predlog reorganizacije občinske uprave.