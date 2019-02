V Slovenj Gradcu se obeta rekordno visok proračun

Slovenj Gradec, 13. februarja - Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so danes potrdili osnutek letošnjega proračuna, ki za občino predvideva rekordno visoke prihodke in odhodke. Razlog za to so predvsem veliki načrtovani projekti, med njimi nova blok in kopališki center, ki ju sofinancirata država in EU. Proračun vključuje tudi nekaj predvolilnih obljub novega župana.