Ob podpisu sporazuma z Levico vnovič potrjena novela proračunskega zakona

pripravili gospodarsko in notranjepolitično uredništvo

Ljubljana, 20. marca - Koalicijski partnerji so danes posamično podpisali sporazum o sodelovanju z Levico za letos. Delodajalske organizacije so do njega kritične, saj je po njihovem mnenju škodljiv za zasebni sektor. DZ je medtem tudi s podporo Levice vnovič potrdil novelo zakona o izvrševanju proračuna, potem ko je državni svet minuli teden nanjo izglasoval veto.