GZS: Sporazum z Levico vodi v zatiranje zasebnega sektorja

Ljubljana, 20. marca - V času, ko koalicijski partnerji podpisujejo sporazum o sodelovanju z Levico za letos, so v GZS opozorili, da ta vodi v zatiranje zasebnega sektorja. "Račun sporazuma bo gospodarstvo stal najmanj 1,4 milijarde evrov," so izpostavili in predsednika vlade Marjana Šarca skupaj z Združenjem Manager pozvali na sestanek.