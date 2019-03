DZ po vetu ponovno potrdil novelo proračunskega zakona

Ljubljana, 20. marca - DZ je danes vnovič potrdil novelo zakona o izvrševanju državnega proračuna. Ponovno odločanje je zahteval državni svet, ki se ne strinja s preskromno odmerjenimi sredstvi za občine. Zaradi veta so bili tokrat potrebni glasovi absolutne večine poslancev in te so poleg poslancev koalicijskih strank prispevali še v Levici in SNS.