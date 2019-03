Po ugotovitvah komisije DZ pri izgonu treh bosanskih državljanov prišlo do odtekanja zaupnih podatkov

Ljubljana, 20. marca - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih služb ugotavlja, da so kriminalne združbe, ki se ukvarjajo z drogami in gospodarskim kriminalom, intenzivirale delovanje, zato Sovi in policiji predlaga, naj še posebej pozorno spremljata to področje. Ugotovila je tudi, da je v primeru izgona treh bosanskih državljanov prišlo do odtekanja zaupnih podatkov.