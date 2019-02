Zaradi seganja frekvenc slovenskih radijskih postaj prek meja tožbe z italijanske strani

Ljubljana, 12. februarja - Italijanske radijske postaje zaradi seganja frekvenc slovenskih radijskih postaj prek državnih meja tožijo naše postaje, italijanska sodišča pa so se nekajkrat že postavila na njihovo stran. Problem je danes poleg drugih zadev obravnavala komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in preučila možnosti za zaščito naših radijskih postaj.