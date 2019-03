Sova in nekdanji uslužbenec Cvelbar sklenila sodno poravnavo glede odpovedi delovnega razmerja

Ljubljana, 14. marca - Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) in njen nekdanji uslužbenec Branko Cvelbar sta sklenila sodno poravnavo glede Cvelbarjeve odpovedi delovnega razmerja in reintegracije, je razvidno iz predloga poročila komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), ki ga bodo obravnavali na naslednji seji v torek.