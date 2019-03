Hrvata ujeli pri prevažanju 15 ilegalnih prebežnikov

Novo mesto/Ormož, 13. marca - Policisti policijske postaje Brežice so v torek zvečer med nadzorom državne meje v Župelevcu ustavili kombi hrvaških registrskih tablic. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni državljan Hrvaške v njem prevaža 15 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Hrvata so pridržali in ga čaka zaslišanje pri preiskovalnemu sodniku.