Portoroški forum izpostavil preobremenjenost kot glavnega sovražnika kakovosti v zdravstvu

Portorož, 8. marca - Zagotavljanje kakovosti in varnosti v primarnem zdravstvu je bila osrednja tema Zdravstvenega razvojnega foruma, ki je od četrtka potekal v Portorožu. Razpravljavci iz vrst zdravnikov, zdravstvene nege in menedžmenta javnih zdravstvenih zavodov so soglašali, da je preobremenjenost zaposlenih glavni sovražnik kakovosti, ki načenja tudi varnost.