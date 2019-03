Različni deležniki za skupno predstavitev težav v zdravstvu novemu ministru

Ljubljana, 11. marca - Različna združenja, zbornice in sindikati, ki delujejo v zdravstvu, so se na okrogli mizi Zdravniške zbornice Slovenije dogovorili, da bodo najbolj pereče težave v zdravstvu skupaj predstavili novemu ministru, takoj ko bo imenovan. Po besedah predsednice zbornice Zdenke Čebašek-Travnik gre za vprašanja, kot so slabi pogoji dela in specializacije.