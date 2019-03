Barnier svari pred ceno preložitve brexita

Bruselj, 19. marca - Glavni pogajalec EU o brexitu Michel Barnier je danes v Bruslju posvaril pred gospodarsko in politično ceno preložitve brexita, ne glede na to, ali bo ta kratka ali dolga. Izpostavil je, da mora biti preložitev koristna in da mora zagotoviti, da se na koncu ne znajdemo v povsem enakem položaju, kot je sedanji.