V Srbiji protestniki pred predsedniško palačo zahtevali odstop Vučića

pišeta Vesna Rakovec Bernard in Blaž Mohorčič

Beograd, 17. marca - Protesti v Srbiji so se ta konec tedna zaostrili, potem ko je skupina protestnikov in opozicijskih voditeljev v soboto zvečer nasilno vdrla v poslopje srbske javne radiotelevizije (RTS) in zahtevala, da se vključijo v program v živo. Protestniki so se danes najprej zbrali pred predsedniško palačo in zahtevali odstop predsednika Aleksandra Vučića.