Vučić vendarle zapustil predsedniško palačo

Beograd, 17. marca - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je vendarle zapustil predsedniško palačo, potem ko so protestniki končali večurno blokado zgradbe. Ti so se medtem odpravili pred policijsko postajo, kjer je pridržanih več udeležencev sobotnih in današnjih protestov, poroča regionalna televizija N1.