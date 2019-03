Protestniki v Beogradu vdrli v poslopje srbske radiotelevizije

Beograd, 17. marca - Na sobotnih protestih v srbski prestolnici je skupina protestnikov in več opozicijskih voditeljev nasilno vdrla v poslopje javne radiotelevizije in zahtevala, da se vključijo v program v živo. Posredovala je policija. Opozicija za danes napoveduje nove proteste in vztraja, da nekdo od protestnikov v živo spregovori v večernih poročilih.