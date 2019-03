Iniciativa Dokup dobe za upoštevanje dokupljene dobe za študij ali vojsko

Ljubljana, 14. marca - Novoustanovljena civilna iniciativa Dokup dobe, ki si prizadeva za upoštevanje dokupljene dobe za študij ali vojaški rok kot pokojninske dobe brez dokupa, poziva državo, da jim prizna to dobo pod pogoji, ki so veljali pred zdajšnjo pokojninsko reformo iz leta 2012. V nasprotnem primeru bodo iskali pravico tudi na ravni EU, so napovedali danes.