Za starostno upokojitev je letos treba imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa

piše Polona Šega

Ljubljana, 1. januarja - Zahtevana pokojninska doba za starostno upokojitev se v letošnjem letu izenačuje za oba spola in znaša 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Ženske bodo morale biti stare 59 let in osem mesecev, moški pa 60 let. V letu 2018 bodo za izračun pokojninske osnove upoštevali katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja.