Pokojninski zakon pri urejanju dokupa pokojninske dobe po prej veljavnih predpisih ni v neskladju z ustavo

Ljubljana, 26. septembra - Ustavno sodišče je pri presoji ustavnosti več določb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ugotovilo, da ta ne posega v človekovi pravici do socialne varnosti in do zasebne lastnine tistih zavarovancev, ki so dokupili dobo študija in služenja vojaškega roka po prej veljavnih predpisih in da torej zakon ni v neskladju z ustavo.