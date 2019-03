Manafortu dodatnih 43 mesecev zapora

Washington, 13. marca - Nekdanjemu šefu kampanje Donalda Trumpa Paulu Manafortu so zaradi neprijavljenega lobiranja in delovanja za tuje interese v ZDA danes na sodišču v Washingtonu prisodili dodatnih 43 mesecev zapora. Skupaj s kaznijo, ki so mu jo izrekli prejšnji teden zaradi finančnega kriminala, bo moral za zapahi preživeti sedem let in pol.