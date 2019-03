Manaforta danes čaka izrek druge kazni

Washington, 13. marca - Teden dni po tistem, ko je bil v Alexandrii obsojen na manj kot štiri leta zapora zaradi finančnega kriminala, bo nekdanji šef kampanje Donalda Trumpa Paul Manafort danes v Washingtonu izvedel, kakšna bo kazen za neprijavljeno lobiranje in delovanje za tuje interese v ZDA. Grozi mu do deset let zapora.