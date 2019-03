Ameriški pravniki začudeni nad nizko kaznijo Paulu Manafortu

Washington, 9. marca - Potem ko je zvezni sodnik T.S. Ellis nekdanjemu šefu kampanje Donalda Trumpa Paulu Manafortu v četrtek izrekel nizko zaporno kazen 47 mesecev, so v ZDA oživele razprave o dvojnem standardu pravosodja, ki je rad usmiljen do bogatih belih obsojencev in neusmiljen do revnih kurjih tatov.