EU poenostavlja pravila za evropsko državljansko pobudo

Strasbourg, 13. marca - Evropski poslanci so v torek sprejeli pravila za poenostavitev evropske državljanske pobude. Namen posodobljenega mehanizma je čim večjemu številu državljanov omogočiti sprožitev in podporo novih pobud in okrepiti participativno demokracijo. Pravila morajo potrditi še države članice, veljati pa bodo začela 1. januarja 2020.