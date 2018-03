Evropska državljanska pobuda Minority SafePack uspešna z več kot milijon zbranih podpisov

Bruselj/Ljubljana, 30. marca - Evropski državljanski pobudi Minority SafePack je uspelo doseči potrebnih milijon podpisov in to šest dni pred iztekom pobude. Doslej je pobuda zbrala milijon in 46.690 popisov. Zbiranje podpisov sicer poteka do 3. aprila. Med države, ki so dosegle predvideno kvorum, se je vpisala tudi Slovenija s 6228 podpisi.