Bruselj s predlogi za izboljšanje kakovosti pitne vode in dostopa do nje

Bruselj, 1. februarja - Evropska komisija je danes predlagala spremembe evropske zakonodaje o pitni vodi, s katerimi želi izboljšati njeno kakovost in dostop do nje ter obveščenost državljanov o tem vprašanju. V sklopu teh prizadevanj spodbuja ljudi, naj namesto ustekleničene pijejo vodo iz pipe, s čimer bodo prihranili denar in pomagali okolju.