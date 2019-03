Kranjska porodnišnica s sodobnimi porodnimi apartmaji

Kranj, 12. marca - V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj so danes odprli prenovljen porodni blok. Pet sodobnih porodnih apartmajev postavlja nove standarde na področju porodništva. V bolnišnici pa bi po milijon evrov vredni investiciji v porodni blok potrebovali še od 10 do 15 milijonov za sanacijo celotne stavbe.