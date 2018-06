Manj kot polovica bolnišnic v sanaciji s potrjenim sanacijskim načrtom

Ljubljana, 8. junija - Čeprav je rok za potrditev sanacijskih načrtov potekel konec maja, ima potrjen načrt manj kot polovica bolnišnic v sanaciji. Na ministrstvu za zdravje so za STA pojasnili, da so do danes dali soglasje k programom Onkološkega inštituta Ljubljana, UKC Ljubljana in splošnih bolnišnic Celje, Izola, Novo mesto, Slovenj Gradec ter Trbovlje.