Nadaljuje se iskanje rešitev za kranjsko porodnišnico

Kranj, 15. maja - Vodstvo Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj in predstavniki ministrstva za zdravje iščejo rešitve za slabo poslovanje bolnišnice, ki ima težave z visoko komulativno izgubo in plačilom zapadlih obveznosti. Zaradi situacije v kranjski porodnišnici so se sestali že prejšnji teden, načrtovanih pa je še več sestankov.