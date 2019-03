Janša o kazni za posojilo SDS: Dobrodošli v Sloveniji

Nazarje, 9. marca - Prvak SDS Janez Janša se je danes v Nazarjah kritično odzval na odločitev sodišča o dosojeni kazni zaradi spornih posojil SDS. "Dobrodošli v Sloveniji. Tu najameš kredit in ga vrneš, pa si kaznovan. Najameš kredit, ki je 100.000-krat večji, ga ne vrneš in ti ga odpišejo, na sodišču pa si oproščen. In temu pravite pravna država," je dejal.