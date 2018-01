SDS vrnil že počrpani del kredita Đuđićevi in prekinil kreditno pogodbo

Ljubljana, 11. januarja - SDS je danes vrnila že počrpani del kredita Dijani Đuđić z obrestmi in prekinila kreditno pogodbo, so sporočili na strankinem Twitter profilu. Pojasnili so, da so se za to odločili glede na razlago 22. člena zakona o političnih strank, ki jo je podal predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel.