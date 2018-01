Večer: SDS po posojilo k fizični osebi iz Republike srbske

Ljubljana, 9. januarja - Stranka SDS je pred novim letom sklenila posojilno pogodbo v višini 450.000 evrov, in sicer ne pri banki, temveč s fizično osebo iz Prijedora v davčno ugodni Republiki srbski (BiH), poroča časnik Večer. V SDS so za časnik povedali, da so kredit najeli pri najboljšem ponudniku.