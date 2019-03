V zdravstveni negi se bojijo zastoja zaradi Fakinovega odstopa

Ljubljana/Portorož, 8. marca - Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Monika Ažman obžaluje odstop ministra za zdravje Sama Fakina. "Predvsem zato, ker smo v velikem pričakovanju ureditve položaja zdravstvene nege," je poudarila v izjavi za STA in izrazila upanje, da zaradi zamenjave ministra ne bo prišlo do prostega teka pri uvajanju nujnih sprememb.