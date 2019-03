Fakin odšel, težave v zdravstvu ostajajo

piše Tjaša Doljak

Ljubljana, 8. marca - Po pol leta dela minister Samo Fakin zapušča zdravstveni resor. Njegovega naslednika čakajo mnogi izzivi, od čakalnih dob, težav z organizacijo dela zaradi preobremenjenosti in pomanjkanja kadra do kroničnih finančnih težav javnih zavodov. Kandidatov, pripravljenih ugrizniti v to kislo jabolko, že ob lanskem sestavljanju vlade ni bilo prav veliko.