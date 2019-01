Fakin s poslanci o stanju v zdravstvenem sistemu in usmeritvah

Ljubljana, 18. januarja - Minister za zdravje Samo Fakin na današnjem posvetu v parlamentu s poslanci razpravlja o dogajanju v zdravstvenem sistemu, predstavlja kompleksnost sistema in njegove poglede nanj. Na posvet, ki poteka za zaprtimi vrati, je povabil vse poslance in strokovne sodelavce, saj "zdravje ni levo in desno, ampak je naše," je pred srečanjem povedal za STA.