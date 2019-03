Ženske so po mnenju Karla Erjavca nepogrešljive v obrambnem sistemu

Ljubljana, 7. marca - Pred mednarodnim dnevom žensk, 8. marcem, je danes na ministrstvu za obrambo potekal posvet z naslovom Enakost žensk in moških: Kako daleč smo? Zbrane je nagovoril minister za obrambo Karl Erjavec, ki je izpostavil, da so ženske nepogrešljive v obrambnem sistemu in pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, so zapisali na ministrstvu.