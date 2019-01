V centru na Igu se bo usposabljala nova generacija kandidatov za gasilce

Ig, 3. januarja - V izobraževalnem centru Igu se je danes začela usposabljati nova generacija kandidatov za gasilce. Minister za obrambo Karl Erjavec je na slovesnosti poudaril, da poklicni in prostovoljni gasilke in gasilci z odličnim sodelovanje krepijo sistem zaščite in reševanja. Ta sistem temelji na gasilstvu, zato so programi usposabljanja zelo pomembni.