Šarec o ženskah na čelu vojske in policije: To kaže, da kot družba postajamo zrelejši

Ljubljana, 27. novembra - Premier Marjan Šarec je v pogovoru za STA ob današnjem imenovanju načelnice generalštaba Slovenske vojske Alenke Ermenc dejal, da je ponosen, da bosta tako na vrhu vojske kot policije ženski. "Obe sta izjemno sposobni, zelo predani svojemu delu in to je tisto, kar šteje," je dejal in dodal, da to kaže tudi, da kot družba postajamo zrelejši.