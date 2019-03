V pogovoru o krščanski demokraciji poudarili potrebo po razmisleku, kako naprej

Ljubljana, 7. marca - Pred obeležitvijo 30-letnice krščanske demokracije v Sloveniji je NSi na to temo danes pripravila pogovor. Sodelujoči so se strinjali, da je krščanska demokracija v zadnjih 30 letih pomembno oblikovala tako Slovenijo kot Evropo, pa tudi, da je pred njo nov razmislek, kako naprej. Kot prednost pri tem so izpostavili pomladitev vodstva NSi.