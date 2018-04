Tonin na današnji kongres NSi po poln mandat za vodenje

Grosuplje, 21. aprila - Opozicijska stranka Nova Slovenija se bo v Grosupljem sestala na volilnem in programskem kongresu, na katerem bo po odstopu Ljudmile Novak izvolila novega predsednika in sprejela volili program za obdobje od leta 2018 do 2022. Po pričakovanjih bo predsednik stranke postal Matej Tonin, ki od januarja stranko vodi kot v. d. predsednika.