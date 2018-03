NSi na volilni kongres tik pred parlamentarnimi volitvami

Ljubljana, 13. marca - Člani sveta NSi so v ponedeljek sprejeli odločitev, da bo volilni kongres stranke 21. aprila letos, so sporočili iz NSi. Kot so zapisali, je predsedujoči stranki Matej Tonin odločitev sveta stranke pozdravil, saj "bo to praznik strankine demokracije, hkrati pa bo to dobra popotnica pred parlamentarnimi volitvami". Te bodo predvidoma 10. junija.