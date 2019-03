Bodečo nežo za seksistično izjavo leta prejel zdravnik in psihoterapevt Viljem Ščuka

Ljubljana, 6. marca - Bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo sta uredništvo portala spol.si in kolektiv Rdeče zore podelila zdravniku in psihoterapevtu Viljemu Ščuki. Ščuka je v izjavi za portal Svet24 enačil spolni odnos in spolno nasilje ter prelagal odgovornost za nasilje na (mladoletne) žrtve, so zapisali organizatorji.