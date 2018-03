Bodečo nežo za seksistično izjavo leta prejel Boštjan M. Zupančič

Ljubljana, 8. marca - Uredništvo portala spol.si in kolektiv Rdeče zore sta razglasila prejemnika bodeče neže za seksistično izjavo leta, ki je pripadla nekdanjemu ustavnemu sodniku in sodniku na Evropskem sodišču za človekove pravice Boštjanu M. Zupančiču. Sporna izjava je letela na odvetnico in političarko Simone Veil, ki da je mati vseh abortusov in morilka.