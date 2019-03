Glede na testiranja škornji vojakov skladni z zahtevanimi karakteristikami

Ljubljana, 6. marca - Testiranja vojaških škornjev, ki jih uporablja Slovenska vojska (SV), so pokazala, da so ti skladni z zahtevanimi karakteristikami oziroma jih presegajo, je v izjavi za medije po predstavitvi razvoja oblačilnega sistema in obutve SV povedal direktor direktorata za logistiko na obrambnem ministrstvu Željko Kralj. SV sicer načrtuje nakup nove opreme.