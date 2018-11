Erjavec po težavah z vojaškimi škornji napovedal dodatno testiranje

Ljubljana, 23. novembra - Obrambni minister Karl Erjavec je napovedal, da bodo v zvezi s škornji, s katerimi so imeli težave nekateri pripadniki Slovenske vojske na Natovi vaji na Norveškem, izvedli dodatno testiranje pri zunanji instituciji. Sam meni, da se ob primernem vzdrževanju obutve to ne bi smelo zgoditi, tudi sicer pa da to "ni glavna zgodba Slovenske vojske".